Ex-NBA-Star Kemp nach Schüssen auf Parkplatz angeklagt

Nach dem Vorfall Anfang März hatte es zunächst geheißen, Kemp habe in Notwehr gehandelt. Wegen belastender Aufnahmen aus Überwachungskameras sowie einer Textnachricht, in der Kemp die Schüsse ankündigte, wurde der inzwischen 53-Jährige nun angeklagt. Sein Anwalt kündigte an, Kemp werde auf nicht schuldig plädieren.