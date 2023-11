Ex-NFL-Profi: Swift-Gerüchte lenken nicht vom Sport ab

Dem „besten Match-Up des Jahres“ zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins schade das nicht. „Am Ende sind mehr Augen auf unserem Sport und das kann ja nur nutzen“, sagte der 39-Jährige und fügte schnell hinzu: „Aber deshalb sind die zwei ja nicht zusammen - love is in the air!“ Wegen der Gerüchte über eine Beziehung von Travis Kelce und dem Popstar wird darüber spekuliert, ob Swift für die Partie nach Frankfurt reist.