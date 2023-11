Ex-NFL-Profi Vollmer: Spiel in Frankfurt Chance für Patriots

Man dürfe nicht vergessen, dass Robert Kraft, der Eigentümer der Patriots, für das Spiel in Deutschland auch Einbußen in Kauf nehme, sagte Vollmer. „Man gibt ein Heimspiel in Amerika in einem viel größeren Stadion ab, die Flüge, die ganzen Logistikkosten. Aber natürlich ist das eine wahnsinnig große Chance, um unsere Marke hier weiter auszubauen und zu zeigen, wofür die New England Patriots stehen“, sagte Vollmer.