Football-Star Mahomes signalisiert Interesse an Olympia 2028

Die NFL will ihren Stars eine Teilnahme an Olympia 2028 ermöglichen. Bei den Sommerspielen in Kalifornien ist Flag Football, eine kontaktarme Version von American Football, erstmals olympisch. „Das ist der Gipfel des Sports weltweit“, hatte NFL-Manager Peter O'Reilly bei einer Sitzung gesagt. Bei Mahomes war zunächst nicht genau zu erkennen, wie ernst er sein Olympia-Anliegen meinte. Der Chiefs-Spielmacher fügte an, er hätte darauf schon Lust, fügte aber an: „Sagen Sie es nicht Coach Reid.“