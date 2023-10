Früherer NFL-Champion Francis bei Flugzeugabsturz gestorben

Der 70 Jahre alte Russ, der für die New England Patriots sowie San Francisco 49ers spielte und zu seiner Zeit einer der besten Tight Ends der NFL war, war am Sonntag mit einem weiteren Mann mit einem Kleinflugzeug vom Flughafen Lake Placid abgeflogen. Doch kurz nach dem Start geriet die Maschine in Schwierigkeiten und stürzte nach Angaben der New York State Police nahe des Flughafens in eine Böschung. Ob Francis, seit fast 50 Jahren Pilot, die Cessna steuerte, ist noch unklar. Auch der Mitinsasse starb. Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen.