Golden State verliert zum Playoff-Start gegen Kings

Sacremento (dpa) - . Titelverteidiger Golden State Warriors ist mit einer Niederlage in die NBA-Playoffs gestartet. In einer hoch spannenden Partie gegen die Sacramento Kings gab es am Samstagabend (Ortszeit) ein 123:126. Die Kings hatten zuvor 16 Jahre auf ein Playoff-Spiel in der NBA warten müssen. De'Aaron Fox verbuchte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere 38 Punkte. Nur Luka Doncic war einst bei seinem Debüt mit den Dallas Mavericks (42) besser gewesen. Für die Warriors waren die 30 Punkte von Superstar Stephen Curry nicht genug. In der Best-of-Seven-Serie führen die Kings nun 1:0. Für den Einzug in die zweite Runde der Playoffs braucht eine Mannschaft vier Siege.