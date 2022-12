Größer als die Realität: Nowitzki bekommt Statue in Dallas

Für den dreifachen Familienvater Nowitzki endet das Jahr 2022 also so, wie es begonnen hat: Denn schon am 6. Januar hatten ihm die Mavericks einen emotionalen Tag beschert, als sein Trikot mit der Nummer 41 unters Hallendach kam und seither an niemand anderen mehr vergeben werden kann. Auf dem Hallenboden ist zudem der einbeinige Sprungwurf grafisch verewigt, den jeder vernünftige NBA-Profi heutzutage im Repertoire haben muss. „Das ist absolut surreal. Eines Tages die Statue zu sehen, das macht mich superstolz“, sagte er damals aus Anlass der Zeremonie, für die Mavericks-Besitzer Mark Cuban alle Register gezogen hatte.