Grubauers Kraken gewinnen deutlich in NHL-Playoffs

In der Eastern Conference fehlt den Florida Panthers nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug in die Final-Serie im Osten. Gegen die Toronto Maple Leafs holten die Panthers ein 3:2 nach Verlängerung. Sie stehen nach drei Spielen bei drei Siegen. Die New Jersey Devils verhinderten unterdessen durch ein 8:4 gegen die Carolina Hurricanes in dieser Halbfinal-Serie ein 0:3 nach Siegen und verkürzten auf 1:2.