„Ich liebe Euch alle“ - Superstar Brady beendet Karriere

In die Annalen des Sports geht Brady als einer der Besten ein, sein Vermächtnis wird noch Generationen überdauern. Der „G.O.A.T“, der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand überbieten wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (89 214) und Touchdowns (649), die meisten Siege in Hauptrunden-Spielen (251) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multi-Millionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.