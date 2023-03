James soll noch während der Saison zurückkehren

Die Lakers um James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kämpfen derzeit um die Teilnahme an den Playoffs. Die reguläre Saison endet am 9. April, daraufhin folgt das sogenannte Play-in-Turnier für die Plätze sieben bis zehn. Am 15. April beginnen die NBA-Playoffs. 2020 holten die Lakers mit Starspieler James den Titel.