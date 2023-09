Jets gewinnen Heimspiel gegen Bills trotz Rodgers-Verletzung

New York (dpa) - . Quarterback-Star Aaron Rodgers hat sich nur wenige Minuten nach seinem Debüt als NFL-Profi der New York Jets verletzt. Trainer Robert Saleh sprach im Anschluss an den Sieg gegen die Buffalo Bills am Montagabend (Ortszeit) vom Verdacht auf einen Achillessehnenriss bei dem 39 Jahre alten Neuzugang. Damit wäre die Premieren-Saison von Rodgers bei den Jets beendet. Untersuchungen am Dienstag sollten Klarheit bringen.