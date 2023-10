Jetzt aber: Oilers und Draisaitl vor NHL-Start top motiviert

Insbesondere in der umkämpften Pacific Division der Western Conference kann jeder Punkt mehr oder weniger am Ende den Unterschied machen, wer in den knappen Playoff-Duellen das eine Heimspiel mehr hat und sich durch die eigenen Fans nach vorne peitschen lassen kann. Die Golden Knights, die Oilers, die Los Angeles Kings und die Kraken kamen in der vergangenen Saison alle auf mindestens 100 Punkte in der Hauptrunde. In keiner anderen Divison hatten gleich vier Mannschaften diese Ausbeute. Wie wichtig der Heimvorteil sein kann, zeigten die Golden Knights auf dem Weg zu ihrem ersten Titelgewinn mit einer Ausbeute von neun Siegen in zwölf Heimspielen.