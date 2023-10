Johnson und St. Brown kassieren unerwartete Niederlagen

Das 6:38 am Sonntag bei den Baltimore Ravens war die erst zweite verlorene Partie in dieser Saison für die Detroit Lions, bei denen St. Brown mit 13 gefangenen Pässen für 102 Yards der dominanteste Profi im Angriff war. Bis zum 35:0 für die Ravens im dritten Viertel lief für die Lions offensiv allerdings kaum etwas zusammen. Nach drei Touchdown-Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown von Lamar Jackson schonten die Gastgeber ihren Spielmacher am Ende sogar wegen des deutlichen Vorsprungs.