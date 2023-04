Jokic führt Denver in die zweite Playoff-Runde der NBA

Der serbische Center erzielte beim 104:104 in der Schlussminute fünf Punkte nacheinander, an der Freiwurflinie machte Jokic den Endstand perfekt. Mit 28 Punkten, 17 Rebounds und zwölf Assists erzielte der 28-Jährige sein zweites Triple-Double in den Playoffs. Jokic ist einer von drei Kandidaten auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga, in den vergangenen beiden Jahren hat der Serbe die MVP-Auszeichnung gewonnen.