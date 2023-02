Klare Niederlage für NHL-Profi Peterka vor Liga-Pause

Es war Buffalos letzte Partie vor dem All-Star-Wochenende in der nordamerikanischen Liga. Die Sabres belegen mit 26 Siegen und 24 Niederlagen derzeit Rang vier in der Atlantic Division und sind noch im Rennen um einen Playoff-Platz. Das Spitzenspiel in der Staffel gewannen die Boston Bruins 5:2 bei den Toronto Maple Leafs. Die Bruins sind mit 39 Erfolgen und nur zwölf Niederlagen klar das beste NHL-Team.