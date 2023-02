Knicks bezwingen 76ers - Hartenstein mit 14 Rebounds

Die Knicks gewannen im heimischen Madison Square Garden gegen die Philadelphia 76ers um Starspieler Joel Embiid mit 108:97 (51:53). Hartenstein kam in rund 26 Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und starke 14 Rebounds. Die Mannschaft aus New York belegt in der besten Basketball-Liga der Welt in der Eastern Conference den siebten Rang, die 76ers sind Dritter.