Kraken kassieren Ausgleich in Playoffs

In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie unterlagen die Kraken den Gastgebern 2:4. Grubauer parierte 33 der 37 Schüsse auf sein Tor, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Mannschaften brauchen auf dem Weg ins Finale der Western Conference nun noch drei Siege. Spiel drei ist in der Nacht zu Montag in Seattle.