Lakers gegen Clippers: Hochspannung vor NBA-Stadtduell

In das Duell mit den Clippers in der Nacht zu Donnerstag gehen beide Teams nun mit der Bilanz von 41 Siegen und 38 Niederlagen. Die Clippers stehen auf Rang sechs, die Lakers auf Rang sieben. Titelverteidiger Golden State Warriors kletterte durch das 136:125 gegen die Oklahoma City Thunder in der umkämpften Western Conference mit 42 Siegen und 38 Niederlagen auf Rang fünf.