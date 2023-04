Lakers gewinnen Playoff-Start gegen Grizzlies

In Memphis gewann der Rekordmeister gegen die Grizzlies 128:112. In der absehbar engen Best-of-Seven-Serie gingen die Lakers 1:0 in Führung und sind nun im Vorteil. Zum Einzug in die zweite Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. Bester Werfer für die Lakers war unerwartet keiner der Stars, sondern der Japaner Rui Hachimura mit 29 Punkten. Auch der potenziell in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielende Austin Reaves überzeugte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere mit 23 Punkten.