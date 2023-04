Lakers mit Zittersieg in die Playoffs - Lob für Schröder

Durch den Sieg geht es für die Lakers in der ersten Runde der Playoffs nun von Sonntag (Ortszeit) an gegen die Memphis Grizzlies. „Playoffs. Da werden alle Karten neu gemischt“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem Dreier aus der Ecke hatte er die Lakers 1,4 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in Führung gebracht und mit insgesamt 21 Punkten ein starkes Spiel gemacht. „Er will gewinnen. Er bedeutet viel für unser Team“, lobte Lakers-Star Anthony Davis.