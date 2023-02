Lakers-Sieg bei James-Comeback - Tatum überragt bei Celtics

„Für mich ist komplett egal wie und was - ich will nur gewinnen. Wenn das so in die Richtung gehen muss, dann ist das auch egal“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir das über die nächsten Spiele optimieren, dann wird das sehr gut. Weil wir mit 20 geführt haben, habe ich auch nur 20 Minuten gespielt, aber in Zukunft, hat er gesagt, werde ich die Spiele auch beenden. Das ist natürlich, worauf es ankommt am Ende“, sagte er zu einem Gespräch mit Trainer Darvin Ham. Der Lakers-Coach hatte die Versetzung des Braunschweigers in die zweite Einheit damit begründet, auf dem Feld jeweils die optimale Balance unter allen Spielern haben zu wollen.