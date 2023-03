Lakers um Schröder holen wichtigen NBA-Heimsieg gegen Magic

Schröder hatte einen sehr guten Start in die Partie und traf seine ersten drei Dreier. Danach hatte er kein großes Wurfglück mehr und kam am Ende auf zwölf Punkte. Bester Werfer der Partie war Austin Reaves mit 35 Zählern - für den 24-Jährigen, der Interesse an einer Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat, war es ein Karrierebestwert in der NBA. Franz Wagner kam auf 21 Zähler, sein älterer Bruder wurde nicht eingesetzt.