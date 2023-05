Lakers vor Aus: Dritte Niederlage gegen Denver Nuggets

Gegen die Denver Nuggets kassierte der NBA-Rekordmeister beim 108:119 die erste Heimniederlage dieser Playoff-Saison. Damit liegen die Lakers in der Best-of-Seven-Serie 0:3 hinten. Sie könnten nun bereits in der Nacht zu Dienstag im vierten Spiel der Finals in der Western Conference gegen das Team um Nikola Jokic ausscheiden. Um doch noch weiterzukommen, bräuchte das Team vier Siege in Serie.