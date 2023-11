Las Vegas Raiders entlassen Coach McDaniels

Auch General Manager Dave Ziegler musste einen Tag nach der 14:26-Niederlage gegen die Detroit Lions mit dem erneut starken Amon-Ra St. Brown gehen. „Nach reiflicher Überlegung, was die Raiders brauchen, um voranzukommen, habe ich beschlossen, mich von Josh und Dave zu trennen“, sagte Eigentümer Mark Davis in einer Erklärung. Wer die Raiders, die am Sonntag gegen die New York Giants antreten, als Interimstrainer übernehmen wird, ist noch offen.