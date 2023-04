Liebeserklärung an LeBron: Teamkollegen blöken wie Ziegen

Doch King James verzog keine Miene. Denn die Aktion war eine Liebeserklärung an ihren besten Spieler und keine Verhöhnung. Goat bedeutet im Englischen zwar Ziege, ist aber gleichzeitig auch der Begriff für „GOAT“ (Greatest Of All Time - Bester aller Zeiten). James kennt das Ritual bereits, seine Mannschaft hat schon vorher das ein oder andere Mal Ziegengeräusche von sich gegeben.