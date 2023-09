Lions verlieren gegen Seattle - Pleiten für deutsche Profis

Sein Bruder Equanimeous St. Brown verlor mit den Chicago Bears 17:27 gegen die Tampa Bay Buccaneers, die auch das zweite Spiel nach der Tom-Brady-Ära gewannen. St. Brown spielte in der Partie erneut keine Rolle in der Offensive. Der Stuttgarter Jakob Johnson unterlag mit den Las Vegas Raiders 10:38 bei den Buffalo Bills. Beide Teams stehen damit bei einem Sieg und einer Niederlage in dieser Saison.