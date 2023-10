Liste der verletzten Quarterbacks in NFL wird immer länger

Am schlimmsten erwischte es Kirk Cousins von den Minnesota Vikings, bei dem sein Team eine schwerere Verletzung an der Achillessehne vermutet. Cousins musste beim 24:10 gegen die Green Bay Packers im letzten Viertel vom Feld. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, ist seine Saison beendet und damit wohl auch die Playoff-Hoffnungen der Vikings. Der 35-Jährige hat in seinen zwölf Jahren in der National Football League noch nie eine Partie verletzt verpasst.