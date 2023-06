Los Angeles Angels gelingt 25:1-Sieg in der MLB

Dabei stellten die Angels diverse besondere Marken auf. So erzielten mit Mike Trout, Brandon Drury und Matt Thaiss im dritten Inning drei Spieler direkt nacheinander einen Homerun. Allein in diesem Inning erzielte das Team aus Los Angeles 13 Punkte, im vierten Inning folgten acht weitere. 21 Runs in zwei aufeinander folgenden Innings waren nur 1894 den Pittsburgh Pirates gelungen.