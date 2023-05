Los Angeles Lakers werfen Golden State Warriors aus Playoffs

Für die Lakers um Basketball-Superstar LeBron James und den von Beginn an spielenden Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der in der zweiten Halbzeit wegen seines zweiten technischen Fouls vom Platz flog, geht es nach einer insbesondere in der ersten Halbzeit überragenden Vorstellung nun von Dienstagabend (Ortszeit) an weiter mit der Serie gegen die Denver Nuggets. Die hatten sich gegen die Phoenix Suns ebenfalls mit 4:2-Siegen durchgesetzt.