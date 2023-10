McCaffrey mit vier Touchdowns: 49ers perfekte Serie hält

Auch so war der Tag für die 49ers rundum gelungen. Als eine von nur noch zwei Mannschaften in der NFL sind sie nach vier Spielen noch ungeschlagen. Nur die Philadelphia Eagles stehen ebenfalls bei vier Siegen. Die Miami Dolphins kassierten nach drei Siegen in den ersten drei Spielen dagegen eine Niederlage gegen die Buffalo Bills. Und: Einen Rekord verbuchte McCaffrey schon gleich mit seinem ersten Touchdown. Ein Touchdown bei 13 Partien in Serie war vor ihm noch keinem Profi der 49ers gelungen.