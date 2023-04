Medien: NFL-Team Washington Commanders wird verkauft

Der bisherige Eigentümer, Dan Snyder, hatte das Franchise 1990 gekauft. Den aktuellen Namen trägt das Team seit 2022, in der vergangenen Saison belegten die Commanders in der National Football Conference Platz neun und verpassten damit die Playoffs. Die Investorengruppe wird den Berichten zufolge von Josh Harris und Mitchell Rales angeführt - Harris würde bei einem erfolgreichen Abschluss an Teams in drei der vier großen US-Sportligen beteiligt sein.