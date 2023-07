Milliardenmarkt NBA: Irving bleibt in Dallas

So wird Superstar Kyrie Irving bei den Dallas Mavericks bleiben. Wie ESPN berichtete, soll der Aufbauspieler in den kommenden drei Jahren 126 Millionen US-Dollar verdienen. Irving war im Februar dieses Jahres in einem Spielertausch nach Dallas gekommen, doch auch mit Irving und Superstar Luka Doncic im Team erreichten die Texaner nicht die Playoffs.