Moritz Wagner bleibt bei Orlando Magic in der NBA

Der Center aus Berlin geht damit in sein sechstes Jahr in der NBA und läuft weiter an der Seite seines jüngeren Bruders Franz (21) auf. Moritz Wagner war in der vergangenen Saison im Schnitt auf 10,5 Punkte und 4,5 Rebounds pro Partie gekommen. Schröder wird sich nach Angaben seines Agenten den Toronto Raptors anschließen und einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen US-Dollar unterschreiben. Vergangene Saison hatte der 29-Jährige mit den Los Angeles Lakers das Playoff-Halbfinale erreicht.