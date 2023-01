Nach Herzstillstand: Damar Hamlin ist zurück in Buffalo

Der NFL-Profi der Buffalo Bills, der am Montag vor einer Woche im Spiel bei den Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten hatte, befindet sich nun im Buffalo General Medical Center. Er sei dankbar für die tolle Behandlung, die er im Krankenhaus in Cincinnati erhalten habe, twitterte Hamlin am Montag. „Ich bin froh, wieder in Buffalo zu sein.“ Dort würden die Ärzte und das Krankenhauspersonal dafür sorgen, „dass ich mich bereits wie zu Hause fühle.“