NBA: Durant und Irving führen Nets zum neunten Sieg in Serie

Durant und Irving erzielten jeweils 32 Punkte. Mit vier erfolgreichen Dreiern in den letzten drei Minuten vor der Halbzeit führte Irving die Gäste bei einem 18:2-Lauf an und zu einer 64:49-Führung zur Pause. Durant verdrängte in der ewigen Bestenliste der NBA Tim Duncan vom 15. Platz. Bei den Cavs stemmte sich Darius Garland gegen die Niederlage, 18 seiner 46 Punkte erzielte er im vierten Viertel.