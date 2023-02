NBA: James nur noch 36 Punkte von Rekord entfernt

New Orleans (dpa) - . Basketball-Superstar LeBron James kommt dem Punkterekord in der nordamerikanischen Liga NBA immer näher. Gegen die New Orleans Pelicans erzielte der 38-Jährige 27 Punkte für die Los Angeles Lakers, die 126:131-Niederlage konnte James damit aber nicht verhindern. Die Lakers mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder hatten im Rennen um einen Playoff-Platz zuletzt zweimal gewonnen.