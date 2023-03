NBA: James wieder in Anfangsformation bei Lakers-Sieg

Der 38-Jährige erzielte beim 121:110-Sieg bei den Chicago Bulls 25 Punkte. Außerdem holte James in seinem zweiten Spiel nach einmonatiger Verletzungspause in 31 Minuten sieben Rebounds und kam auf vier Assists. Bei der 108:118-Niederlage am Sonntag gegen Chicago war James erst zum zweiten Mal in seiner 20-jährigen NBA-Karriere von der Bank gekommen und hatte 19 Punkte erzielt.