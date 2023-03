NBA: Memphis für Playoffs qualifiziert - Dallas rutscht ab

Rechtzeitig in Form kommen dagegen die Los Angeles Lakers. Trotz des Ausfalls ihres verletzten Superstars LeBron James gewannen die Lakers das dritte Spiel in Folge. Beim 116:111 gegen die Oklahoma City Thunder glänzte Anthony Davis mit 37 Punkten und 15 Rebounds. Nationalspieler Dennis Schröder zeigte besonders im Schlussviertel eine starke Leistung und kam auf 21 Punkte und sechs Assists. Die Lakers haben nun erstmals in diesem Jahr eine ausgeglichene Bilanz und stehen auf Platz acht.