NBA: Memphis-Star Ja Morant nach Nachtclub-Video suspendiert

Die Grizzlies hatten am Freitagabend (Ortszeit) das Spitzenspiel der Western Conference bei den Denver Nuggets mit 97:113 verloren. Die nächsten beiden Spiele stehen in Los Angeles bei den Lakers und Clippers an. Morant kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 27,1 Punkte, 8,2 Assists und 6,0 Rebounds pro Spiel.