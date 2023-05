NBA: Morant entschuldigt sich nach erneuter Suspendierung

Der Basketball-Profi war zum bereits zweiten Mal in weniger als drei Monaten in einem Stream mit einem Gegenstand zu sehen, der wie eine Waffe aussah. Beim ersten Mal sperrte ihn die NBA im März für acht Spiele, er verlor damit etwa 669.000 US-Dollar Gehalt. Was nun passiert - die Grizzlies waren in der ersten Runde der Playoffs gegen die Los Angeles Lakers ausgeschieden - ist unklar. Die Grizzlies schlossen Morant von allen Team-Aktivitäten aus.