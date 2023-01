NBA: Nuggets verteidigen Tabellenführung im Westen

Für die beiden am Mittwoch aktiven deutschen Basketball-Profis in der Liga gab es Niederlagen. Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks ein 105:116 gegen die Washington Wizards. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder unterlag mit den Los Angeles Lakers den Sacramento Kings 111:116. LeBron James hatte in dieser Partie den nächsten starken Auftritt und kam auf 32 Punkte. Schröder beendete den Abend mit fünf Zählern.