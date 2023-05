NBA-Playoffs: Nuggets dominieren Spiel fünf gegen Suns

In der Best-of-Seven-Serie liegen die Nuggets nun nach Siegen 3:2 vorne. Die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker führten in der einseitigen Partie lediglich einmal kurz und liefen ansonsten einem in der zweiten Hälfte immer größer werdenden Rückstand hinterher. Bester Werfer der Partie war Nikola Jokic mit 29 Punkten für die Nuggets. Er verbuchte zudem 13 Rebounds und 12 Vorlagen.