NBA-Profi Reaves bekräftigt Interesse an deutscher Auswahl

Das 111:113 im vierten Spiel gegen die Denver Nuggets war die vierte Niederlage in den Conference Finals, die Lakers verpassten deswegen den Einzug in die NBA-Finals. Daran, dass Los Angeles nach einem Katastrophen-Start mit nur zwei Siegen in zwölf Spielen aber überhaupt in die Playoffs gekommen waren, hatte Reaves erheblichen Anteil. Er wurde im Laufe der Saison zu einem Startspieler für Trainer Darvin Ham. „Es war echt cool, gegen Jungs zu spielen, die ich jahrelang angeschaut habe, und dann sagen die mir auf dem Platz, dass ich wirklich gut bin in Basketball“, berichtete Reaves am Dienstag (Ortszeit).