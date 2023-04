NBA-Titelverteidiger Golden State verkürzt gegen Sacramento

Die Philadelphia 76ers stehen kurz vor dem Einzug in die zweite Runde. Nach einem 102:97 (58:47)-Auswärtserfolg bei den Brooklyn Nets liegen die Sixers in der Best-of-seven-Serie mit 3:0 vorn. Während James Harden im dritten Viertel nach einem unsportlichen Foul des Feldes verwiesen wurde und der zweite Star Joel Embiid unter seinen Möglichkeiten spielte, übernahm Tyrese Maxey: Der 22-Jährige erzielte in der Schlussphase acht Punkte nacheinander und drehte damit die Partie zugunsten Philadelphias.