NBA-Topwerfer McCollum kämpft wieder mit Lungenproblemen

McCollum erhielt im Dezember 2021 schon einmal eine solche Diagnose. Damals musste der Flügelspieler 18 Partien in der NBA aussetzen. In den sozialen Medien reagierte der Basketballer nun mit Humor. McCollum teilte einen Post, bei dem er sich selbst an die linke Brust fasst und schrieb dazu mit einem Tränen lachenden Emoji: „Das ist ein verrücktes Foto, um es zu dieser Nachricht zu stellen.“ Er ist einer der Topwerfer der NBA und schaffte in den vergangenen acht Spielzeiten mehr als 20 Punkte im Schnitt. Auch in diese Spielzeit war McCollum stark gestartet.