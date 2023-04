NBA und Spielergewerkschaft einigen sich auf Tarifvertrag

Laut Medienberichten soll ein von NBA-Boss Adam Silver geplantes Mini-Turnier innerhalb der regulären Saison zur neuen Spielzeit eingeführt werden. Des Weiteren will die Liga verhindern, dass Starspieler immer häufiger in Partien aussetzen und sich schonen: So werden Spieler 65 von 82 Partien absolviert haben müssen, um für Auszeichnungen infrage zu kommen.