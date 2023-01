NBA:Kleber sieht sich nach Verletzung im Zeitplan

„Es ist ein Sehnenanteil gerissen, und die Muskulatur braucht eine gewisse Zeit zu heilen. Du kannst viel machen, auch dehnen, aber bis du explosive Sachen machen kannst, dauert es noch ein bisschen. Am Anfang hatte ich Schmerzen, mittlerweile ist es weniger geworden“, berichtete er. Kleber hatte zuletzt am 12. Dezember gespielt und sich danach verletzt. Der 30 Jahre alte Würzburger kam in seinen 22 Saisonspielen auf einen Schnitt von 6,2 Punkten.