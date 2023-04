Neuer Job für Edebali: Football-Experte bei ProSieben

ProSieben erweitert die Berichterstattung zur dritten ELF-Saison. Zuletzt hatte der Sender die Medien-Rechte für die NFL an RTL verloren. Vom 4. Juni an zeigt ProSieben MAXX 30 Saisonspiele der europäischen Liga live. An jedem Sonntag werden zwei Spiele pro Spieltag übertragen. Das Finale am 24. September in Duisburg wird erstmals bei ProSieben live zu sehen sein. Eine weitere Partie pro Spieltag wird es nach Angaben der Sendergruppe auf ran.de samstags im Livestream geben, bei Joyn PLUS+ werden sämtliche Saisonspiele live präsentiert.