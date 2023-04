New York Knicks starten mit Niederlage ins Viertelfinale

Punktbester Werfer der Gastgeber war RJ Barrett mit 26 Zählern, bei Miami war Jimmy Butler mit 25 Punkten am treffsichersten. Im letzten Viertel war die Partie etwas länger unterbrochen, nachdem sich Butler am Knöchel verletzt hatte. Der 33-Jährige spielte weiter, wirkte aber angeschlagen. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag (Ortszeit) wieder in New York statt.