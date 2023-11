NFL-Chef glaubt an Football-Spiele in Deutschland nach 2025

Das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (21:14) war am Sonntag erst das zweite Spiel der regulären Saison in Deutschland überhaupt. Schon am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) steht mit der Begegnung zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts in Frankfurt ein weiteres an. Bis mindestens 2025 wird die Liga jedes Jahr ein oder mehrere Spiele in München oder Frankfurt austragen.